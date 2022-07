A USF terá dois médicos generalistas (profissionais que têm uma visão geral dos pacientes que atendem, podendo orientar quanto à prevenção e tratamento). Os atendimentos serão para clínica geral, pediatria e nutrição - Reprodução

A USF terá dois médicos generalistas (profissionais que têm uma visão geral dos pacientes que atendem, podendo orientar quanto à prevenção e tratamento). Os atendimentos serão para clínica geral, pediatria e nutriçãoReprodução

Publicado 08/07/2022 19:09 | Atualizado 08/07/2022 19:10

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugura neste sábado (09/07), às 14h, a Unidade de Saúde da Família Nivaldo Cardoso de Moura, no bairro São Francisco de Assis. A previsão de atendimento é de 100 pessoas por dia, das 8h às 17h. A USF terá dois médicos generalistas (profissionais que têm uma visão geral dos pacientes que atendem, podendo orientar quanto à prevenção e tratamento). Os atendimentos serão para clínica geral, pediatria e nutrição.

A USF é composta por sala de vacina, administração, recepção, consultório odontológico, três consultórios, copa e banheiros.

Também serão inaugurados, a partir das 15h, os complexos reguladores de Shangrilá, Xavantes e Nova Aurora. As três unidades irão reforçar o atendimento na área da Saúde.

O Complexo Regulador do bairro Shangrilá também marcará exames e consultas para diversas especialidades. Anexo à unidade funcionará um centro de fisioterapia com o conceito de reabilitação através de equipamentos e técnicas especiais, buscando a recuperação individual e conclusiva de membros atingidos por alguma patologia.

XAVANTES

O Complexo Regulador do bairro Xavantes, além de marcar exames, terá uma policlínica ao lado, que contará com diversas especialidades médicas como: clínico geral, pediatria, urologia, cardiologia, nutricionista, fisioterapia e enfermagem.

Além desses atendimentos, a unidade suprirá também demanda de psicologia em grupo, voltado para o atendimento familiar, e traz um centro de fisioterapia para crianças especiais, que tem o autismo como síndrome. Contará também com a dinâmica de convivência social, como base para interação dos grupos de meia e terceira idade, tendo três vezes na semana aulas de dança com avaliação das respostas corporais por equipe multidisciplinar

NOVA AURORA

No Complexo Regulador de Nova Aurora a pessoa poderá marcar consultas e exames em diversas especialidades. Ao lado da unidade funcionará um centro de imagem conveniado pelo SUS com a Prefeitura e, caso necessite, a pessoa poderá marcar exames como ultrassonografia, ressonância, densitometria óssea, eletrocardiograma, eletroencefalograma entre outros. Além dos exames de imagem o espaço contará com consulta de enfermagem para poder estar sempre aferindo a pressão, glicemia e retirada de pontos.

ASSUNTO: INAUGURAÇÃO DOS COMPLEXO REGULADOR DE SHANGRILÁ, XAVANTES E NOVA AURORA

DATA: 09 DE JULHO DE 2022

HORÁRIO: A PARTIR DAS 15H