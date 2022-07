Wlliam Davoli e Marcos Leandro são destaques do Esperança e do União Eterna na grande final do Brasileirão da Baixada - Divulgação

Wlliam Davoli e Marcos Leandro são destaques do Esperança e do União Eterna na grande final do Brasileirão da BaixadaDivulgação

Publicado 09/07/2022 12:09 | Atualizado 09/07/2022 12:11

Belford Roxo - Enfim, chegou o dia mais esperado pelos torcedores de Esperança Futebol Clube, de Seropédica, e o União Eterna, de Nova Iguaçu, quando as duas equipes se enfrentam, neste domingo (10/07), na grande final do "Brasileirão da Baixada 2022", às 12h50, no Estádio José Alvarenga, do Heliópolis AC, em Belford Roxo. A competição é organizada pela Associação de Clubes de Belford Roxo (ACFBR).



A décima edição do Brasileirão foi mais um grande sucesso do futebol amador da região. Mesmo numa versão mais enxuta, com 14 equipes, não faltou emoção nas 43 partidas disputadas na competição. Uma das edições mais artilheiras, ao todo foram marcados 137 gols, com média de 3,18 gols por jogo. O artilheiro do torneio é o atacante Reizinho do Maquina de Shangri-lá, com sete gols, seguido por Conrado e Esquerdinha do Esperança de Seropédica, cada um com quatro gols.



"Esse ano tivemos uma edição reduzida, mesmo assim, a qualidade das partidas foram igual ou superior as edições passadas, além disso, o mais me chamou atenção foi a parte disciplinar das equipes, foram poucos problemas nas partidas, a média de cartões foi a menor das ultimas 4 edições, isso mostra que as equipes estão se comportando melhor e assim, nos ajudando a fazer uma competição melhor para eles. Tenho grande expectativa por esse jogo da final, quem puder comparecer ao Heliópolis A.C. não irá se arrepender!", disse Marcos Leandro, diretor de competições Associação dos Clubes de Belford Roxo (ACFBR)



PARTIDA FINAL



Os dois times chegam a grande final com campanhas distintas. O Esperança ainda não sabe o que é sair derrotado do campo de jogo, com 7 vitórias e 2 empates. O representante do município de Seropédica pode levantar o "Gigante" de forma invicta, se tornando uma das poucas equipes que conseguiram esse feito.

O União Eterna conquistou o título em 2021 e busca o bicampeonato da competição Divulgação



"Estou a frente da ACFBR desde 2010, mesmo já tendo feito inúmeras finais, sempre parece que é a primeira vez. Tenho certeza que será um grande jogo, duas equipes fortes, com as torcidas empurrando seus atletas até o final em busca desse titulo, não tenho dúvida que será um grande duelo. Além disso, o movimento social que fazemos é o mais importante pra mim, todas as finais colocamos como ingresso ao jogo 1 kg de alimento, com isso, já chegamos a marca de mais 40 mil kg de alimentos arrecadados e doados para varias entidades que precisam de ajuda espalhas em toda a Baixada Fluminense, pra mim isso é gratificante e me motiva a continuar", disse o presidente da ACFBR, Jackson Macedo.



A final terá arbitragem de Ewerton Marques, auxiliado por Thiago Rosa e Bruno Paiva, com transmissão ao vivo do canal Furando a Rede no Facebook. Já o União Eterna, vem fazendo história na ACFBR, na sua segunda participação no "Maior Campeonato da Baixada", o rubroanil de Nova Iguaçu pode se juntar a Barça Japeri e Tulipão como os únicos bicampeões do Brasileirão da Baixada, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O União cresceu na competição no momento certo, deixando pra trás o Lageense na semifinal, equipe que o derrotou na fase de grupos. Mesmo sem o atacante Dogão, craque do campeonato passado, a equipe manteve boa parte do elenco campeão e esse entrosamento fez com que chegasse a mais uma final.