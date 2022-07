O técnico Ricardo Sigolo conversando com os atletas do Sub 17 - Divulgação

Publicado 09/07/2022 19:20

Belford Roxo - O domingão (10/07) do Sociedade Esportiva Belford Roxo promete ser muito agitado com jogo de manhã e à tarde, em casa, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, para alegria da torcida que vem acompanhando todas as partidas das equipes fora e dentro da cidade.

Às 10h, a equipe da categoria sub-17 enfrentará o Esporte Clube Vera Cruz, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca Série C da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). No primeiro jogo contra o Barcelona, o time do técnico Ricardo Sigolo, venceu de 5 a 2.

“Estamos no início do campeonato, mas começamos nosso trabalho a meses, pois precisamos de resultados positivos. Temos que fazer o nosso melhor em cada jogo. E partir para o campo com humildade e sabedoria em busca da vitória”, disse o técnico Ricardo Sigolo.

O técnico Diego Brandão treinando os jogadores do profissional Divulgação Às 14h45, será a vez do time profissional, líder absoluto e já classificado para semifinal do Cariocão encarar o Juventus Futebol Clube, na penúltima partida da primeira fase da competição.

“Mesmo já classificados para semifinal, não podemos ficar na zona de conforto, temos que manter a liderança até o final, porque colocamos em campo um elenco de craques, alguns com passagem pelo futebol europeu e outros com destaque no campeonato em 2021. O objetivo é subir, mostrando um grande futebol”, falou o técnico do Belford Roxo, Diego Brandão.

Com 27 pontos, a equipe profissional do Belford Roxo é o primeiro colocado na tabela classificatória, com 8 pontos de diferença sobre o quarto colocado, sendo que disputam a semifinal os times do G4.