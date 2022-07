Alunos, professores, funcionários, pais e moradores da localidade curtiram o Arraiá da Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin. - Divulgação

Publicado 10/07/2022 10:40 | Atualizado 10/07/2022 10:41

Secretário de Esporte e Lazer Rodrigo Gomes (E), secretário Especial de Esporte e Lazer Jeferson Alencar e diretora Eliane Cabral contentes com o sucesso da festa julina Divulgação

Belford Roxo - Foi um sucesso de público com muita música e crianças felizes, a Festa Julina que a Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, no bairro Nova Piam, realizou na tarde de sexta-feira (08/07), na Vila Olímpica de Belford Roxo. O objetivo foi promover uma confraternização entre alunos, professores, funcionários, pais e moradores da localidade e manter viva a tradição dos festejos típicos dos meses de junho e julho.A festa contou com centenas de crianças com roupas tradicionais junina, com vestimentas caipiras bem coloridas e de estampa xadrez. As meninas de vestidos coloridos e tranças. E os meninos com camisa xadrez, chapéu de palha e pintura imitando bigode, se divertiram no pula-pula, escorrego, na pescaria, participaram de danças típicas e sorteios de brindes. Barracas com bandeirinhas coloridas ofereciam doces, canjica, pipoca, cachorro quente, milho cozido, bolos, cuscuz, sopa de ervilha, caldo verde, algodão doce, churrasco, refrigerante, suco e etc.O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, e o secretário municipal Especial de Esporte e Lazer, Jeferson Alencar, deram as boas-vindas a todos os presentes, no Arraiá da Sabin, em seguida, parabenizaram a diretora Eliane Cabral pela organização e momentos de alegria e integração que proporcionou para todos os presentes.