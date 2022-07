A quadra da Inocentes de Belford Roxo durante a festa de aniversário no último domingo - Divulgação

Publicado 12/07/2022 09:37 | Atualizado 12/07/2022 09:42

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo comemorou, no último domingo (10/07), os 29 anos de sua fundação, com uma festa em sua super quadra de ensaios, no bairro Parque São Vicente. Durante o evento, foi feito o lançamento oficial do enredo "Mulheres de barro", do carnavalesco Lucas Milato, para o Carnaval 2023, e a apresentação oficial do novo intérprete Thiago Brito, do mestre-sala Matheus Machado, e dos comandantes da Harmonia, Cátia Sant'Ana e Evandro Harmonia

A quadra de ensaios totalmente reformada recebeu milhares de pessoas, que sambaram e se divertiram com conforto e segurança, até o início da madrugada de segunda-feira.

Destaque Marcos Lerroy se apresentando com a fantasia de luxo Divulgação “A festa tá linda e bem organizada. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar, pois temos a missão de botar na Avenida Marquês de Sapucaí, no próximo carnaval, uma escola com a harmonia e a evolução nota 10. Queremos agradecer mais uma vez ao presidente Reginaldo Gomes e ao vice-presidente Leandro Santoro, por confiar no nosso trabalho, colocando em nossas mãos uma agremiação tão poderosa”, falaram os novos comandantes da Harmonia, Cátia Sant’Ana e Evandro Harmonia.

1º casal Jaçanã Ribeiro e Matheus Machado Divulgação Um dos grandes momentos foi quando Thiago Brito subiu ao palco, cantou o samba de 2022, e o casal Jaçanã Ribeiro e Matheus Machado o acompanharam com seu bailado elegante.

Cantor Thiago Brito fazendo o show no palco Divulgação “Estou honrado com o carinho, que fui recebido na Inocentes e farei o possível e impossível para retribuir com a nota máxima no desfile. O que está acontecendo, hoje aqui está acima das minhas expectativas. Que recepção calorosa! Minha parceira Jaçanã, você é uma grande profissional. Muito obrigado a todos da família Inocentes“, declarou o mestre-sala Matheus Machado.

Abrilhantando a festança aconteceu show com a Banda Swing Carioca, Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, intérprete Thiago Brito, bateria do mestre Juninho, rainha de bateria Natália Lage, destaque Marcos Lerroy, rainha da escola Letícia Guimarães, musas Luciene Santinha, Patrícia Souza e Leandra Trovão, passistas, velha guarda e baianas.

Baianas posando para fotos na mesa do bolo Divulgação “Voltar a ser a voz oficial da Inocentes era um grande sonho que se tornou realidade. Me sinto como um filho que depois de um longo exílio volta para casa de sua família. Se preparem para um grande carnaval em 2023. Vamos para a cabeça”, disse o cantor Thiago Brito.

Para completar o evento no telão foi apresentado um vídeo sobre o enredo “Mulheres de barro”, do carnavalesco Lucas Milato. Em seguida foi servido o bolo de aniversário. E o vice-presidente Leandro Santoro agradeceu a participação da Beija-Flor e de todos.

Participaram da festa, componentes da escola, personalidades do Mundo do Samba, empresários, autoridades, amigos da Imprensa, jogadores de futebol e artistas.