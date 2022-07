Até o momento, um fuzil e uma pistola foram apreendidos no Parque Floresta - Twitter / Pmerj

Publicado 12/07/2022 07:54 | Atualizado 12/07/2022 08:07

Policiais do batalhão de Belford Roxo acabam de apreender uma arma de guerra (fuzil) na Comunidade do Parque Floresta.

Uma pistola também foi apreendida na ocorrência, que resultou em dois criminosos feridos após confronto com nossas equipes, no início da operação.

Em andamento. pic.twitter.com/ftHuD5rmf2 — @pmerj (@PMERJ) July 12, 2022

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com apoio da 3ª Companhia de Policiamento de Área (CPA), realizam na manhã desta terça-feira (12/07), uma operação na Comunidade do Parque Floresta, em Belford Roxo. Até o momento, um fuzil e uma pistola foram apreendidos, em ação com dois suspeitos baleados, após uma troca de tiros no início da operação, que visa reprimir o roubo de veículos, cargas e combater o tráfico de drogas.A ocorrência será registrada na 54ª DP (Belford Roxo).