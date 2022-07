Os 27 colaboradores que participaram da capacitação da Funbel receber certificados - Divulgação

Publicado 11/07/2022 17:45 | Atualizado 11/07/2022 17:46

Belford Roxo - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizou a capacitação para 27 colaboradores da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel). O curso teve duração de 16 horas e foi feito em dois dias. O objetivo foi o de elevar os níveis de proficiência e resultar assim na melhor qualificação dentro de um ambiente acolhedor. Na sexta-feira (08/07), a analista técnica do Sebrae, Flávia Guedes, fez a entrega dos certificados na sede da Funbel.

Em seu discurso, Flávia Guedes, que estava e uma cidade do interior do Estado do Rio e saiu para Belford Roxo, destacou que a visita ao município deu-se porque ela queria conhecer de perto o trabalho executado pela Fundação. “Ouço falar muito bem da Funbel e percebo que a qualificação é mais um instrumento para somar no atendimento ao público”, resumiu Flávia.

Durante o curso foram abordadas boas práticas de atendimento, seja pessoalmente, por telefone ou em ambiente virtual, com destaque para a valorização do aspecto humano nas relações interpessoais. Os participantes também socializaram experiências e interagiram em dinâmicas.

“Trabalhamos sempre para oferecer um bom atendimento ao público. E a capacitação profissional dos nossos colaboradores é um caminho para se chegar a esse objetivo", complementou a presidente da Funbel, Clarice Santos. “O curso de Atendimento ao Cidadão vem para dar ferramentas aos gestores públicos para que possam desenvolver um bom trabalho com o público”, finalizou o coordenador regional da Baixada I, Willians Baptista, ao lado do diretor técnico da Funbel, Adriano Nascimento, e do analista técnico do Sebrae, Edmilson Gonçalves de Mendonça.