A diretora Luciene Cordeiro e equipe com as crianças da Escola Municipal José Mariano dos Passos - Divulgação

A diretora Luciene Cordeiro e equipe com as crianças da Escola Municipal José Mariano dos PassosDivulgação

Publicado 11/07/2022 18:14 | Atualizado 11/07/2022 18:20

Belford Roxo - Com o objetivo de aproximar e envolver moradores, pais e familiares no ambiente escolar, três escolas da rede municipal realizaram, neste final de semana, suas festas julinas.

Primeiro Sinhozinho Gael Vieira, diretora Marilene , secretário Rodrigo Gomes e familiares Divulgação

Diretora Marilene coroando a Sinhazinha Geovanna Azevedo Divulgação

Diretora Marilene Moraes com o secretário Rodrigo Gomes e as crianças Divulgação

Diretora Marilene coroando o segundo Sinhozinho Olavo Cavalcante Divulgação

Na festa da Creche Municipal Amor a Criança, a atividade contou com apresentação da quadrilha com os funcionários. Durante o evento, foram coroados primeiro Sinhozinho Gael Vieira, segundo Sinhozinho Olavo Cavalcante e Sinhazinha Giovana Azevedo. E receberam brindes das mãos da diretora Marilene Moraes.No sábado (09/07), foi a vez da Escola Municipal Alejandro Fernández Nuñez, no bairro Nova Piam, da diretora Luciene Cordeiro e da Escola Municipal José Mariano dos Passos, de Vilar Novo, da diretora Eliane Calheiros, promoverem seus arraiás. As equipes ficaram responsáveis por suas barracas de comida típica e brincadeiras para criançada em suas localidades.As crianças e os funcionários com trajes típicos caipiras fizeram a festa com muita música e danças que alegraram a todos, arrancando aplausos e pedidos de mais "um".O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, marcou presença nas festividades, aplaudiu as apresentações de dança da criançada nas escolas e parabenizou a todos os organizadores e pessoas presentes.