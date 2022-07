O arraiá contou com a participação e dedicação de funcionários, responsáveis e alunos - Divulgação

Publicado 13/07/2022 12:04 | Atualizado 13/07/2022 12:11

Belford Roxo - Foi um sucesso o "Arraiá" da Escola Municipal Enfermeira Anésia Pinto do Nascimento, realizado, nesta terça-feira (12/07), no Country Club de Belford Roxo. Professores, funcionários, alunos e familiares se confraternizaram ao som de músicas típicas.

A festa contou com uma série de atrações, dentre elas a escolha (através de um concurso interno) do aluno Dereck Gael, como sinhozinho, e das alunas Luísa e Manuela, como as sinhazinhas do "Arraiá da Anésia".

A quadra do Country estava lotada e a euforia aumentava à medida que as turmas se apresentavam. Todos se divertiram ao som de músicas como: "Festa do Interior", "Pula Pipoquinha" e a lendária "Asa Branca".

As crianças também se divertiram em um tobogã, pescaria e boca do palhaço. Havia ainda barracas de doces, cachorro-quente, caldos e bolos.

A diretora Cláudia Fernandes Melo, a Dinha, se emocionou ao falar da festa, destacando a participação de toda a comunidade escolar. "Quero agradecer às professoras, coordenadoras, orientadoras, estimuladoras e ao pessoal de apoio que vestiram a camisa e trabalharam para que o nosso arraiá fosse um sucesso. Não posso deixar de enaltecer também os responsáveis (pais, mães, avós etc…) que não mediram esforços e trouxeram os alunos para a festa. Fica aqui a minha gratidão a todos", concluiu a diretora.