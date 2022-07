Jogadores e comissão do União Eterna comemoram com sua torcida o bicampeonato - William Davoli/ACFBR

Publicado 14/07/2022 11:55 | Atualizado 14/07/2022 12:06

O jogo foi bem disputado e a igualdade permaneceu até os pênaltis William Davoli/ACFBR

Show das torcidas na arquibancada, cerca de 2.500 torcedores acompanharam a final entre Esperança x União Eterna no Heliópolis William Davoli/ACFBR

Belford Roxo – O União Eterna é o grande bicampeão do Brasileirão da Baixada. No último domingo (10/07), o Rubro Anil de Nova Iguaçu, superou nos pênaltis, 0 (5) x (4) 0, o Esperança, de Seropédica, no Estádio do Heliópolis, em Belford Roxo. Depois da igualdade no placar sem gols, os iguaçuanos ficaram com o título da importante competição do futebol amador da região, nas penalidades máximas.O tradicional Estádio José Alvarenga recebeu com excelente publico, cerca de 2.500 torcedores acompanharam a partida final do Brasileirão da Baixada, com a entrada de 1 kg de alimento não perecível. Foram arrecadados cerca de duas toneladas de alimentos que serão doados a famílias carentes da região.O jogo foi bem disputado. Diferente da final de 2021, o União Eterna teve um pouco mais de dificuldade para conquistar o título, o Esperança veio com o intuito de destronar o atual campeão e dominou o jogo por alguns momentos. As investidas da equipe alviverde eram com o ponta Esquerdinha e o atacante Ramon, o União jogou a final sem um dos seus principais jogadores, o atacante Guilherme, expulso na semifinal contra o Lageense, com a parte ofensiva ficando na responsabilidade dos atacantes Caloi e Ricardo.Depois da expulsão dos atletas, Silas do União e Juliano do Esperança, a partida deu uma esfriada e após os 90 minutos, a decisão do titulo foi para a marca da cal. Logo na primeira cobrança, o goleiro Jack do União fez a diferença e pegou a cobrança de Ramon. Depois de nove cobranças, coube a Paulo Índio cobrar o ultimo penal e dar números finais a partida, 5 a 4 e o titulo vai novamente para terceiro distrito de Nova Iguaçu.Com o bicampeonato, o União Eterna se junta a Tulipão e Barça Japeri como as únicas equipes bicampeãs do Brasileirão da Baixada.