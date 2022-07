No bairro Areia Branca, a Prefeitura asfaltou ruas - Mathias Breda/PMBR

Publicado 14/07/2022 18:34 | Atualizado 14/07/2022 18:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo continua com as obras de infraestrutura pela cidade. Esta semana, as secretarias municipais de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estiveram concretando a rua Darci Ribeiro, no Morro do Sapo e fazendo o saneamento básico na Estrada Doutor Farrula, em Nova Aurora.





A Estrada Doutor Farrula recebeu saneamento básico Matheus Breda / PMBR “Seu Bairro de Cara Nova” que está sendo executado nos quatro cantos da cidade. Os trabalhos também estão intensos na rua Concílio Ecumênico, bairro São Vicente, próximo à praça. No local estão sendo colocadas galerias e manilhas para amenizar os problemas das chuvas.Também teve colocação de manilhas na rua Mário Santana, no Roseiral e asfalto caindo na rua Maria Amélia, em Areia Branca e Maria Tedim, Bom Pastor. As intervenções fazem parte do projetoque está sendo executado nos quatro cantos da cidade.