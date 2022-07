As câmeras registraram toda a movimentação do homem de mochila e boné na Avenida José Mariano dos Passos - Reprodução

Publicado 15/07/2022 10:48 | Atualizado 15/07/2022 11:47

Belford Roxo – Câmeras de segurança flagraram na tarde da última semana, um homem furtando uma bicicleta na porta de uma loja, na Avenida José Mariano dos Passos, no bairro da Prata, em Belford Roxo.

As câmeras registraram toda a movimentação do homem de mochila e boné, que passa olhando para o interior do estabelecimento comercial. Logo em seguida, ele para, coloca um objeto na cintura, e em seguida furta a bicicleta com toda tranquilidade.