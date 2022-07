Foram realizadas duas ações de controle de Hanseníase no município - Matheus Breda/PMBR

Belford Roxo - A Superintendência de Vigilância em Saúde Epidemiológica, da Secretaria de Saúde de Belford Roxo, realizou nesta sexta-feira (15/07), a capacitação no exame de contatos e de casos suspeitos de Hanseníase para aplicação de novo logaritmo e testes sorológicos rápido do Ministério da Saúde. Os profissionais capacitados na parte teórica receberam treinamento prático pela médica Maria Leide, representante do Ministério da Saúde, marcando o fim dessa primeira fase. Se a pessoa apresentar algum tipo de sintomas em seu corpo, deve comparecer a Campanha de Avaliação Dermatológica, no dia 29 de julho, às 13h, na USF Xavantes I, II, III, IV e V.

O objetivo do treinamento é de introduzir o conhecimento teórico essencial sobre hanseníase para compreender os determinantes sociais do adoecimento e manutenção da endemia; compreender os mecanismos fisiopatogênicos e espectro da hanseníase; sensibilizar para capacitação prática nas habilidades necessárias ao bom desempenho do exame dermatoneurológico, diagnóstico precoce e intervenções terapêuticas oportunas; compreender as complicações da doença, do tratamento; sensibilizar para realizar atividades de vigilância epidemiológica; informar sobre novas tecnologias a serem disponibilizada na atenção ao portador de hanseníase; e sensibilizar para o bom registro do exame de contatos.

Duas ações de controle de hanseníase foram realizadas em Belford Roxo Matheus Breda/PMBR De acordo com a representante do Ministério da Saúde, Maria Leide, foram realizadas duas ações de controle de hanseníase na cidade e hoje foi a conclusão da semana do mutirão de qualificação. “Aconteceram em cinco unidades e tivemos também uma oficina teórica de capacitação de recursos humanos de superior. No final do mês estaremos em Shangrilá e Xavantes e também realizando uma campanha na Praça do Wona com consultórios em um caminhão. É importante que todos façam a avaliação de pele e nervos para receber orientações de como prevenir a doença. Todo o nosso esforço é para que façamos um diagnóstico precoce”, explicou Maria Leide.

A responsável pelo programa de Hanseníase do município, a médica Marinéia Moreira, reforçou o objetivo da capacitação. “A intenção é qualificar os profissionais para realizar o teste rápido. Na ação prática que realizamos ao longo da semana, tivemos dois diagnósticos precoce da doença evitando que o paciente evolua com sequelas e eles serão tratados nas próprias unidades sem precisar se descolar. No dia 25 de julho, vai ocorrer uma capacitação de profissionais de outra regional com o mesmo objetivo.