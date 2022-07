Equipes da Água do Rio trabalhando no Morro do Amor - Divulgação

Equipes da Água do Rio trabalhando no Morro do AmorDivulgação

Publicado 18/07/2022 11:05 | Atualizado 18/07/2022 11:09

Belford Roxo - Os moradores do alto do Morro do Amor, em Belford Roxo, sofriam com problemas históricos de abastecimento. Para tentar resolver a situação: improviso. A própria comunidade instalou uma bomba para puxar a água, mas a potência do equipamento nunca foi suficiente para abastecer bem a região. Hoje, essa realidade mudou. É que a Águas do Rio instalou um booster, sistema de bombeamento, que agora leva água às casas antes desabastecidas.

“Eu moro aqui há 38 anos e era muito difícil. Já aconteceu de ficarmos uma semana sem água. Meu marido saia cheio de garrafas para pegar água em outro bairro. Agora estou feliz! Nosso abastecimento está normal, posso deixar minha casinha limpa e cheirosa,” comemora Priscila Regina, moradora do Morro do Amor.

A Águas do Rio instalou um booster, sistema de bombeamento, que agora leva água às casas antes desabastecidas no Morro do Amor Divulgação Para Witas Santana, supervisor de operações da Águas do Rio em Belford Roxo, a instalação do booster garante ainda a segurança operacional do sistema. “O abastecimento de partes altas é sempre um grande desafio. No Morro do Amor, onde a própria comunidade teve que traçar estratégias para terem acesso à água, nós atuamos para regularizar o sistema, ampliar o serviço e garantir mais dignidade aos moradores”, afirma.

Priscila Regina, moradora do Morro do Amor, gostou do novo abastecimento do Morro do Amor Divulgação Outras regiões da cidade também já foram beneficiadas. A Águas do Rio implantou o sistema de bombeamento no Centro e no Parque São Vicente. A expectativa é que 2 mil pessoas sejam beneficiadas com a iniciativa, que visa ampliar e regularizar a oferta de água tratada no município. “Esse é o início do caminho que vamos percorrer para universalizar o acesso à água tratada. Isso significa que, em até 10 anos, todos os moradores do município contarão com o abastecimento regular”, finaliza Santana.