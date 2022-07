Jogadores comemoram o gol de Rondon na vitória de 3 a 1 em Petrópolis - Marcos Leandro / SEBR

Jogadores comemoram o gol de Rondon na vitória de 3 a 1 em PetrópolisMarcos Leandro / SEBR

Publicado 17/07/2022 21:12 | Atualizado 17/07/2022 21:18

Belford Roxo – Mesmo com o time misto, o Sociedade Esportiva Belford Roxo não deu brecha para a zebra, vencendo o Vera Cruz, por 3 a 1, neste domingo (17/07), em Petrópolis, no encerramento da primeira fase da Série C do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Rondon, Buscapé e Alemão. Agora, nas semifinais, os belforroxenses encaram o Atlético Carioca, do goleiro Bruno, ex-Flamengo.Com a 11ª vitória, em 12 jogos, o SE Belford Roxo terminou na liderança o turno inicial da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O zagueiro Rafael e o volante Jefinho comemorando o gol do Buscapé (Centro) Marcos Leandro / SEBR

Jogadores agradecem o apoio dos torcedores em Petrópolis Edson VHL / SEBR

Jackson Macedo (centro), com o autor do primeiro gol, Rondon e o goleiro Bruno, que teve excelente participação na partida Marcos Leandro / SEBR

“Quero parabenizar a toda equipe pela excelente campanha, nesta primeira fase. Venho dizendo desde o início que este grupo é de guerreiros, e nada nos tira do foco. A cada partida é um desafio diferente. Mas nada é por acaso, se Deus nos uniu é porque quer que façamos história no futebol, para orgulho da nossa cidade. É preciso manter a humildade, não só os jogadores como também, os torcedores, amigos e diretoria, pois chegamos à semifinal, mas temos que encarar os adversários sem abrir a guarda, para conquistarmos nosso objetivo que é o título de campeão. E que venha o próximo desafio”, disse o gerente de futebol, Jackson MacedoQuando o juiz apitou o término da partida, os jogadores festejaram o final glorioso da primeira etapa da competição.As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. Com a melhor campanha, o SE Belford Roxo encara no próximo domingo (24/07), o Atlético Carioca, às 15h, no Estádio Alzirão, em Itaboraí. O jogo da volta acontece no dia 31 de julho, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.