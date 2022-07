Edinho Imperador (E), Jefinho, Bolinho, Hudson, Cauã Diamante, Nathan, auxiliar técnico Márson Almeida e o preparador físico Jeferson Souza (D) prontos para o confronto em Petrópolis - Divulgação

Publicado 16/07/2022 09:44 | Atualizado 16/07/2022 09:50

Belford Roxo - Para confirmar que ninguém tira o seu primeiro lugar na tabela da Série C do Campeonato Carioca, o líder Sociedade Esportiva Belford Roxo sobe a Serra, neste domingo (17/07), para encarar às 14h45, o Esporte Clube Vera Cruz, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, no encerramento da primeira fase da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

Na liderança absoluta do turno inicial do Cariocão, com 30 pontos (10 vitórias e uma derrota), e já classificado para a semifinal, o time do técnico Diego Brandão, entrará em campo com uma equipe mista em busca de mais três pontos.



“Temos um elenco forte e com excelentes jogadores titulares e reservas, que foram selecionados para compor nosso time, que é o cabeça do campeonato. Para a última partida da fase classificatória vamos colocar um time misto, que manterá a mesma qualidade em campo dos jogos anteriores, porque são jogadores fortes, concentrados e talentosos. Esta semana fizemos um treinamento intensivo e selecionamos os atletas que irão subir a serra em busca de mais uma vitória”, disse o auxiliar técnico Márson Almeida.



O SE Belford Roxo encerra a primeira fase com saldo de 18 gols e a defesa menos vazada do campeonato.



O jogo será transmitido pela Rádio Gazeta Esportiva, na voz do narrador Gama.