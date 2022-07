No momento do acidente, um ônibus vira a esquina quando o condutor da motocicleta, que vem no sentido oposto, perde o controle do veículo e cai bem em frente à roda traseira - Reprodução

No momento do acidente, um ônibus vira a esquina quando o condutor da motocicleta, que vem no sentido oposto, perde o controle do veículo e cai bem em frente à roda traseiraReprodução

Publicado 18/07/2022 16:28 | Atualizado 18/07/2022 17:32

Belford Roxo – Um acessório fundamental e obrigatório (capacete) salvou a vida de um motociclista em Belford Roxo. Câmeras de segurança flagraram um incrível acidente, na manhã desta segunda-feira (18/07), entre um homem que pilotava uma moto e um ônibus da Viação Santo Antônio. No impacto, a roda do ônibus passa em parte da cabeça do motociclista, que foi parar embaixo do transporte público, que só não o levou a morte, por conta do item de segurança.



Capacete salva vida de motociclista em acidente incrível com ônibus em Belford Roxo. Saiba mais: https://t.co/8h1B1PhpSB



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/VaI65tFZ53 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 18, 2022

No momento do acidente, um ônibus vira a esquina quando o condutor da motocicleta, que vem no sentido oposto, perde o controle e cai bem em frente à roda traseira do coletivo. O motorista do ônibus para o veículo assim que a roda tem o impacto com a cabeça do motociclista, que não morre devido ao capacete. Logo que percebe que o homem está tentando sair debaixo do coletivo, o motorista dá a ré e o rapaz consegue sair.



Moradores se aproximam para ajudá-lo, assim como o motorista do ônibus que vai até o homem para verificar como ele está. O motociclista parecia apenas um pouco atordoado devido ao impacto grandioso do acidente.

Um susto que, felizmente, milagrosamente terminou bem, graças ao uso da proteção (capacete).