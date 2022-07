Belford Roxo

Capacete salva vida de motociclista em acidente incrível com ônibus em Belford Roxo. Veja o vídeo!

Acidente milagroso aconteceu nesta segunda (18), no bairro Parque Suécia. Roda do coletivo da Viação Santo Antônio passou em parte da cabeça do homem que estava com o capacete

Publicado 18/07/2022 16:28 | Atualizado há 2 dias