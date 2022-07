Constantemente, o 39º BPM, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, tem retirado barricadas colocadas por traficantes em vários bairros da cidade - Twitter / Pmerj

Publicado 19/07/2022 17:37 | Atualizado 19/07/2022 17:39

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) retiraram, nesta terça-feira (19/07), barricadas colocadas por criminosos, no bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo. Constantemente, o Batalhão do município, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo tem retirado barricadas colocadas por traficantes em vários bairros da cidade.

A ação garante o Direito Constitucional de ir e vir da população belforroxense. As barricadas atrapalhavam o deslocamento dos moradores e o acesso para as realizações de obras da Prefeitura.