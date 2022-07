Robson treinando os goleiros Iago e Wesley, na Vila Olímpica de Belford Roxo - Divulgação

Robson treinando os goleiros Iago e Wesley, na Vila Olímpica de Belford RoxoDivulgação

Publicado 19/07/2022 19:07 | Atualizado 19/07/2022 19:11

Belford Roxo - Os jovens jogadores do Sociedade Esportiva Belford Roxo, entram em campo nesta quarta-feira (20/07), às 9h, no Estádio Mestre Telê Santana, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, contra o Esporte Clube Rio de Janeiro, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca Série C Sub-17, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Os "sinistrinhos" belforroxenses estão em primeiro lugar na tabela de classificação do campeonato, com dois jogos e duas vitórias, com 100% de rendimento. “Estamos no início da competição, mas já mostramos que queremos trazer a taça para Belford Roxo. Começamos os trabalhos a alguns meses, fizemos amistosos e a cada dia nossos treinos têm sido mais intensos e objetivos. A garotada está com muita garra e focada na missão de fazer uma boa campanha até o fim”, disse o treinador de goleiros, Robson Souza.

Jogadores do Sub-17 realizando treinamento na Vila Olímpica de Belford Roxo Divulgação O time que tem como técnico, Ricardo Sigolo. Na última partida, venceu o Vera Cruz, com o placar de 1 a 0, com gol do meia Ryan, no Estádio Nélio Gomes, em Belford Roxo.