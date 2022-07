Alunos recebem orientação vocacional de profissionais de várias áreas - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/07/2022 10:23 | Atualizado 21/07/2022 10:26

Belford Roxo - Cada vez mais preocupada com a formação e futuro dos jovens de Belford Roxo, a Prefeitura por meio da Defesa Civil criou o projeto Perfil do Futuro. Até o final da semana, na sede, que fica no bairro das Graças, uma série de palestras irá apresentar profissionais que atuam nas áreas da saúde, meio ambiente, segurança, tecnologia, cultura e educação para uma orientação vocacional.

Ainda participarão desse cronograma, profissionais da empresa Bayer e do Corpo de Bombeiros. No sábado (23/07), esses jovens irão fazer um teste vocacional gratuito que indicará as áreas de conhecimento mais adequadas à personalidade de cada um.

O auxílio aos jovens é importante para a tomada de decisões sobre o futuro Rafael Barreto / PMBR O auxílio aos jovens, nessa fase mais inconstante para a tomada de decisões sobre o futuro, é fundamental. De acordo com o secretário especial de Defesa Civil, Marcelo dos Santos Pereira, a ideia do projeto foi conversada e formulada depois de uma reunião com a sua equipe para que essas orientações sobre as diferentes profissões cheguem aos jovens. “Esse é um projeto piloto com a duração de uma semana e se encerra no sábado com o teste vocacional. Queremos dar continuidade, depois dessa turma, e alcançar os jovens na faixa etária de 16 a 18 anos, que é a idade em que, geralmente, as decisões são tomadas em suas vidas. Além disso, percebemos que essa é uma maneira de prevenir o jovem, desligado de suas responsabilidades, de seguir um caminho duvidoso para o seu futuro”, explicou Marcelo.

Para a psicóloga Eliane Santos de Freitas, muitas vezes, esse direcionamento não é pensado pela família de forma correta, e o projeto leva ao adolescente como funciona cada profissão e os meios para ter essa realização profissional. “Todos os dias fazemos acompanhamento com eles através de dinâmicas para que, no final, estejam aptos a realizar os três testes. Dali, fazemos uma correção para fornecer um laudo, um perfil, mas isso não quer dizer que ele não possa seguir outra profissão. Isso depende da realidade em que vive”, destacou Eliane ao lado da assistente social Melissa Pires, do diretor de projetos Roberto Ricardo e do subsecretário Sérgio Alves, que também estão à frente do projeto.

Os amigos Rayane Cristina e Caio Campos estão animados com o projeto Rafael Barreto / PMBR Os amigos Rayane Cristina e Caio Campos, ambos com 16 anos, moram no bairro Areia Branca, e decidiram se inscrever no projeto. Para Rayane, assistir às palestras é uma oportunidade de se encontrar e aprender coisas novas. “Me identifiquei bastante com a guarda municipal e agradeço a oportunidade de participar. Aqui, nós temos acesso à psicóloga que nos ajuda muito, e sabemos que a prova é muito cara. No final de tudo, espero levar conhecimento e aprendizado, e assim saber o que quero para o meu futuro”, disse a menina. “Fomos incentivados e nos interessamos rapidamente. Eu quero algo para a minha vida e meu sonho sempre foi ser bombeiro. Terei a oportunidade de saber sobre a profissão aqui. Irei me dedicar ao máximo”, garantiu Caio.