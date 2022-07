Mais quatro escolas inauguradas em Belford Roxo, mais conforto para os alunos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 22/07/2022 17:19 | Atualizado 22/07/2022 17:22

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo investiu bastante na educação neste primeiro semestre de 2022. Foram inauguradas mais quatro unidades escolares nesse período, e com elas, mais vagas abriram para o ensino. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação está com as matrículas abertas para as seguintes unidades:

Creche Municipal José Bernardo da Silva – rua Uruá, s/n, Maringá para crianças de 2, 3, 4 e 5 anos completos até 31/03/2022 para os turnos da manhã ou tarde;

Creche Municipal Jorge Pimentel – rua Fortaleza, s/n, Vilar Novo para crianças de 1 e 2 anos completos até 31/03/2022, sendo período integral das 7h às 17h;

Escola Municipal José Cesário Praça – Estrada Belford Roxo, s/n, Bom Pastor do 1º ao 5º ano de escolaridade de manhã ou tarde;

Escola Municipal Geovanna Vitória de Barros Firmino – rua Nunes Sampaio, s/n, Andrade Araújo para 3, 4 e 5 anos completos até 31/03/2022 e 1º ao 5º ano de escolaridade.



Os alunos de Belford Roxo passaram a contar com quatro novas escolas no município Rafael Barreto / PMBR



Para efetuar a matrícula é só ir em uma das unidades acima, munido com a cópia da certidão de nascimento ou RG do estudante, comprovante de residência/atualização do endereço, RG e CPF do responsável, comprovante do tipo grupo sanguíneo, laudo médico para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, carteira de vacinação (educação infantil e segmento, folha resumo do CadÚnico com informações relativas ao cadastro da família; histórico escolar ou declaração, no qual deverá constar o ano de escolaridade em que o aluno deverá cursar; telefone de contato; três fotos 3x4 recentes; e atestado médico para prática de educação física.