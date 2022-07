Agentes de Combate a Endemias puderam colocar em dia as suas documentações - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 22/07/2022 17:08 | Atualizado 22/07/2022 17:14

Belford Roxo - Entre uma visita domiciliar, orientações e inspeções, não sobra tempo para o Agente de Combate a Endemias (ACE) cuidar da saúde ou colocar em dia os seus documentos. Para aliviar e ajudar esses profissionais, durante o dia a dia corrido, o Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses da Secretaria de Saúde de Belford Roxo está sempre firmando parcerias para que os ACEs tenham acesso aos serviços oferecidos. Nesta sexta-feira (22/07), 35 agentes estiveram na sede da Fundação de Desenvolvimento Social (Funbel) para atualizar sua documentação.

Para o subsecretário de Saúde Brayan Lima, essa parceria tem o objetivo de valorizar o profissional que desempenha um papel fundamental na prevenção da saúde pública. “Estamos cuidando de quem cuida da gente. Além da profissão, eles são cidadãos e têm o direito de usufruir desses serviços que o dia a dia os impedem”, explicou Brayan ao lado da presidente da Funbel, Clarice Santos, que também frisou a importância da parceria. “Reservamos esse dia para eles poderem ser atendidos e tirarem sua documentação longe da correria. Essa mobilização é para facilitar o acesso a esses serviços e mostrar o cuidado que temos com nossa população”, disse Clarice.

Os serviços oferecidos pela Funbel são: CPF (1ª e 2ª vias, alteração, retificação, regularização e situação cadastral); certidão de antecedentes criminais estadual e federal; emissão de 1ª e 2ª vias do Cartão SUS; declaração de isento IRPF; Vaga Legal de idoso e deficiente; agendamento RioCard Sênior; ID Jovem; isenções para RG, 2ª via de casamento, nascimento e óbito, casamento civil, retificação, inteiro teor, Junta Militar e averbação; Vale Social; plantão social (gratuidade para sepultamento e passe interestadual para pessoas com deficiência; orientação jurídica (BPC, LOAS, aposentadoria e pensão por morte); emissão de 1ª e 2ª vias do RG; aulas de dança de salão; atendimento psicológico para mulheres; nutricionista para pessoas com doença crônica; curso de Libras; preparatório para concursos; Núcleo de Acolhimento a Família do Autista (NAFA); bazar da ajuda e cursos de papelaria, decoração com bolas e maquiagem artística.

Agente Vanessa Gabriel levou seu filho Vince Cardoso de Oliveira, de nove meses, para tirar a 1ª via da identidade Rafael Barreto / PMBR A agente Vanessa Gabriel, 22 anos, que atua no setor 1 – Nova Piam, aproveitou a chance e levou seu filho Vince Cardoso de Oliveira, de apenas nove meses, para tirar a primeira via da identidade. “Para pessoas como eu que tenho um filho, trabalho, e meu marido também, é complicado tirar documentos no horário comercial. Esse dia foi essencial para conseguir a documentação dele, principalmente, pelo fato de ajudar a prevenir o risco de desaparecimento. Muito bom saber que além de funcionários, a Prefeitura nos vê como cidadãos nos acolhendo e dando essa facilidade. É sempre bom ver essa parte carinhosa do município”, destacou Vanessa.