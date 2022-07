A Escola Municipal Martinho Lutero, em Andrade Araújo, é umas das 21 unidades que contam com a EJA em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 21/07/2022 15:48 | Atualizado 21/07/2022 16:00

Belford Roxo - Se você tem 15 anos ou mais e ainda não concluiu o Ensino Fundamental, não perca essa chance! As matrículas para o segundo semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2022 já estão abertas, em Belford Roxo. Os moradores do município contam com 21 escolas municipais com a EJA. Essa semana, o horário para a matrícula é das 8h às 14h. Já na próxima semana, o horário volta ao normal, após o recesso escolar, das 8h às 21h.três fotos 3x4; uma pasta modelo 17 na cor azul; cópias da certidão de nascimento, identidade, CPF, cartão do SUS, identidade e CPF dos responsáveis, folha de resumo do CadÚnico, comprovante de residência e tipo sanguíneo; e declaração de transferência ou histórico.As matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ficam abertas durante o ano inteiro. Mais informações na Central de Matrículas pelo telefone (whatsApp): (21) 96649-5788.E. M. Albert Sabin.E. M Alejandro Fernandez NunezE. M. Ernesto Pinheiro Barcellos.E. M. Martinho LuteroE. M. Professor ParisE. M. Sebastião Herculano de MattosE. M. HeliópolisE. M. Geovana Vitória de Barros Firmino