Belford Roxo

Escolas de Belford Roxo estão com matrículas abertas para o 2º semestre da EJA

Os moradores do município contam com 21 unidades públicas com a Educação de Jovens e Adultos. Essa semana, o horário para a matrícula é das 8h às 14h. Na próxima semana, o horário volta ao normal, após o recesso escolar, das 8h às 21h

Publicado 21/07/2022 15:48 | Atualizado há 1 dia