Técnico Diego Brandão realizando treinamento nos atletas - Divulgação

Técnico Diego Brandão realizando treinamento nos atletasDivulgação

Publicado 22/07/2022 17:55 | Atualizado 22/07/2022 18:00

Belford Roxo – Chegou a hora da verdade para o Sociedade Esportiva Belford Roxo! Neste sábado (23/07), os belforroxenses fazem o primeiro jogo das semifinais da Série C do Campeonato Carioca, contra o Atlético Carioca, às 14h45, no Estádio Municipal Alziro de Almeida (Alzirão), em Itaboraí. Com a melhor campanha da fase de classificação (11 vitórias e uma derrota), o SE Belford Roxo poderá jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

O técnico Diego Brandão realizou durante a semana, treinamentos intensos, com o aprimoramento de várias jogadas ensaiadas para o confronto contra o Atlético Carioca.

O técnico Diego Brandão e os jogadores no treinamento visando as semifinais Divulgação “Estamos com todos os jogadores em condições de participar da primeira partida, graças ao trabalho eficaz da equipe médica formada pelo médico Bruno Pereira e os fisioterapeutas, Vitor Maia e Thiago Portelinha. Por isso, planejamos durante toda semana, um programa de treinos específico. Graças a Deus, tenho um time de primeira qualidade, com alguns jogadores que se destacaram no ano anterior e outros com passagens no exterior, o que facilitou a montagem da formação titular para o duelo. Com certeza teremos algumas novidades e surpresas. Nossa campanha foi brilhante, mas não podemos perder a humildade e a consciência que enfrentaremos um adversário que requer cuidados. Nossa missão é apresentar o que temos de melhor, que é o nosso futebol, e mostrar porque terminamos como líder”, disse Diego Brandão.

Fisioterapeuta Thiago Portelinha (E), técnico Diego Brandão e fisioterapeuta Vitor Hugo Maia Divulgação

O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Gama Esportiva com narração de Christian Gama.