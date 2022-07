Contra "Caputo, havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo, pelo crime de Homicídio Qualificado - Divulgação

Contra "Caputo, havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo, pelo crime de Homicídio QualificadoDivulgação

Publicado 24/07/2022 12:00 | Atualizado 24/07/2022 13:02

Belford Roxo – Equipes da Corregedoria da Polícia Militar, prenderam na tarde deste sábado (23/07), Rafael Santana Caputo, de 31 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo. Policiais da 3ª e 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam "Caputo", na Avenida Joaquim da Costa Lima.

Rafael Santana Caputo estava na lista dos Procurados Divulgação

Contra o preso, havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo, pelo crime de homicídio qualificado, com pedido de prisão preventiva. De acordo com a polícia, ele é acusado de envolvimento em um homicídio, cometido em março de 2020, em Belford Roxo. Um segundo envolvido no crime, identificado como Jackson Martins de Paula, de 29 anos, continua foragido e contra ele constam dois mandados de prisão também pelo crime de homicídio qualificado.Consta nos autos do processo que, no dia 07 de março de 2020, por volta das 20h, na Avenida Tenente Armindo Leal Gonçalves, bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo, Jackson Martins, que tem fama de miliciano na região, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima A.M.S.J., ocasionando lesões corporais no crânio, que não resistiu aos ferimentos. Após o crime, Jackson fugiu, a bordo de um veículo GM/Onix, conduzindo Rafael Caputo, que deu apoio ao crime.Após receber voz de prisão, Caputo foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo) para o cumprimento do mandado.