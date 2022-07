A partida entre o SE Belford Roxo e Atlético Carioca foi muito disputada e de forte marcação - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 24/07/2022 12:19 | Atualizado 24/07/2022 12:29

Belford Roxo – O Sociedade Esportiva Belford Roxo está a um empate da final do Campeonato Carioca da Série C. Neste sábado (23/07), os belforroxenses empatam em 0 a 0 com o Atlético Carioca, no Estádio Alzirão, em Itaborai, na partida de ida da semifinal. Como fez a melhor campanha na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), nova igualdade no placar no próximo domingo (31/07), garante vaga na finalíssima e o acesso para o Cariocão da Série B2."Entramos em campo com consciência que jogando na casa do adversário seria um jogo duro. Mas alcançamos nosso objetivo que era não deixar o Atlético levar vantagem e com isso fomos beneficiados. Agora é manter o foco para buscar a vitória em nossa casa, na semana que vem e partir pra galera", disse o técnico do Belford Roxo, Diego Brandão.No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado com os dois times em igualdade de posse de bola. Na etapa complementar, o jogo ficou mais intenso com algumas finalizações que quase se converteram em gols. O time visitante soube pressionar a defesa atleticana tentando mudar o placar. Embalado por centenas de torcedores belforroxenses que atravessaram a Ponte Rio-Niteroí levando bandeiras para prestigiar o seu time.O goleiro do Belford, Willian Ferreira foi um dos destaques da partida com uma excelente atuação, ajudando a garantir o resultado.O jogo da volta da semifinal acontece no próximo domingo (31/07), às 14h45, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo.