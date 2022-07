Belford Roxo

SE Belford Roxo empata com Atlético Carioca e fica perto da final da Série C do Cariocão

Belforroxenses ficaram no 0 a 0 no Estádio Alzirão, em Itaboraí. Jogo de volta acontece no próximo domingo (31/07)

Publicado 24/07/2022 12:19 | Atualizado há 24 horas