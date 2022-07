As crianças gastaram energia em diversas brincadeiras no Ceambel - Rafael Barreto / PMBR

As crianças gastaram energia em diversas brincadeiras no CeambelRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/07/2022 17:38 | Atualizado 25/07/2022 17:42

Belford Roxo - Pensando no desenvolvimento físico e mental das crianças, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel), realizou nesta segunda-feira (25/07), o "Ceambel Kids – Resgatando o Melhor da Infância", com brincadeiras, atividades e comidas gostosas para os filhos das usuárias do equipamento, que fica em Santa Amélia. O evento foi uma parceria das secretarias municipais de Assistência Social, Cidadania e Mulher, de Meio Ambiente e com o Grupo Hospitalar Fluminense.

A coordenadora especial do Ceambel, Cristina de Souza, explicou que as crianças já convivem no espaço por sempre estar com as mães. Elas acabam participando indiretamente da violência domiciliar em seu lar. “Por aqui, o trabalho é voltado para o resgate dessas mulheres. Estamos fazendo o mesmo com as crianças, encerrando o ciclo de suas férias e mostrando que a vida é muito mais do que tristeza e violência”, explicou Cristina, ao lado da psicopedagoga Cássia Monteiro, que esteve à frente das atividades.

Brincadeiras tradicionais de infância fizeram a alegria das crianças no Ceambel Rafael Barreto / PMBR

Para o presidente institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, o mais importante é recuperar a infância dessas crianças. “Geralmente recebemos no hospital crianças doentes e hoje estamos vendo o oposto, que é a entrega delas com saúde e bem ativas”, resumiu Santoro. “Trouxemos as sementes para representar as crianças e mostrar que ambas precisam de um cuidado essencial e um olhar diferenciado”, acrescentou o chefe de divisão de sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, Jorge Zuzarte.