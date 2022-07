O Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, para beneficiar as famílias acometidas pelas fortes chuvas que aconteceram recentemente no município - Rafael Barreto / PMBR

O Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, para beneficiar as famílias acometidas pelas fortes chuvas que aconteceram recentemente no municípioRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/07/2022 19:00 | Atualizado 25/07/2022 19:04

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo informou, nesta segunda-feira (25/07), que foram furtados 855 Cartões Recomeçar, neste final de semana, no Estação Cidadania, no bairro Piam. A prefeitura informou ainda, que todos os cartões estavam bloqueados e sem crédito, pois a liberação é feita, em média, de sete a 10 dias úteis pelo beneficiário após o recebimento.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher ressalta que as 855 pessoas que receberiam esses cartões não serão afetadas, pois elas receberão os cartões assim que forem resolvidos os trâmites burocráticos em relação ao roubo.

A 54ª DP (Belford Roxo) investiga o caso.

CARTÃO RECOMEÇAR

O Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Estado, que em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, para beneficiar as famílias acometidas pelas fortes chuvas no município.

O valor do cartão é de R$ 3 mil reais podendo ser utilizados para a compra de materiais de construção em geral, mobiliário residencial e eletrodomésticos brancos (refrigeradores, freezer, condicionador de ar, lava-louças, lavadora de roupas, secadoras, fornos, etc.). O prazo para a utilização do cartão é de 180 dias e o saldo é disponibilizado em 10 dias úteis com desbloqueio automático, podendo ser consultado em um terminal do Banco do Brasil. Não é permitido compras online, somente em lojas físicas.