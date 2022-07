A diminuição do nível de água em unidades de tratamento e represas da região impacta o fornecimento de água em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 26/07/2022 12:55 | Atualizado 26/07/2022 12:57

Belford Roxo - A Águas do Rio informou que o abastecimento de água em Belford Roxo, assim como em outros municípios na Baixada Fluminense, está reduzido devido ao período de estiagem (poucas chuvas). A diminuição do nível de água em unidades de tratamento e represas da região impacta o fornecimento de água na cidade.



O abastecimento foi comprometido devido à redução na produção em represas do Sistema Acari, operadas pela Cedae (São Pedro, Tinguá, Rio d’Ouro, Xerém, Mantiquira, Registro e João Pinto). As represas Xerém e Mantiquira atende parte de Belford Roxo (Vale do Ipê, Jardim do Ipê, Parque Amorim, Lote XV, Wona, Bairro Vasco, Parque dos Ferreiras, Nova Aurora e Sangrá-la).



A Águas do Rio ressalta que, para que o sistema de distribuição de água volte a operar em plena carga, é preciso que o regime de chuvas nas bacias dos mananciais se normalize. Até que isso aconteça, a concessionária orienta que clientes comerciais e residenciais reservem água das cisternas e caixas d’água apenas para o necessário. Serviços essenciais estão sendo abastecidos por meio de caminhão-pipa.

Em caso de dúvidas, o morador pode acionar a empresa por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp, 24 horas por dia, todos os dias da semana.