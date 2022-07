Vereador Jacoginho, a presidente do Afoxé Raízes Africanas, secretário Bruno Nunes, vice-presidente da Inocentes de Belford Rox, Icaro Ribeiro, e a secretária executiva Renata Aleixo na solenidade - Divulgação

Vereador Jacoginho, a presidente do Afoxé Raízes Africanas, secretário Bruno Nunes, vice-presidente da Inocentes de Belford Rox, Icaro Ribeiro, e a secretária executiva Renata Aleixo na solenidadeDivulgação

Publicado 26/07/2022 18:19 | Atualizado 26/07/2022 18:20

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo empossou, nesta segunda-feira (25/07), os representantes do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, que se reúne uma vez ao mês para elaborar propostas de políticas públicas, além de participar da Caravana da Cultura nas escolas. A meta dos integrantes do Conselho para os dois anos de mandato é a elaboração do Plano Municipal de Promoção à Igualdade Racial. O Conselho é formado por 20 integrantes (10 titulares e 10 suplentes), sendo que a composição é dividida igualmente entre instituições e representantes da sociedade civil.

"Sabemos que ainda existe muito ao se reparar ao povo de matrizes africana que tanto lutou e contribuiu para a construção do nosso Brasil, mas hoje, estamos assistindo o Município de Belford Roxo avançando muito nesse sentido. Podemos afirmar que foi uma linda festa de homenagem ao Dia da Mulher Negra, e a posse do Conselho de Promoção à Igualdade Racial”, ressaltou o secretário Municipal de Cultura, Bruno Nunes.

Participaram da cerimônia militantes da sociedade civil, a escola de samba Inocentes de Belford Roxo e instituições como, MP Mulheres, Mulheres de Bel, Ateliê Menina do Milharal, Feirart Bel, UNEafroBrasil, e Sim, sou de Santa Teresa, entre outras.