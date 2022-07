O encontro teve como objetivo alinhar o preenchimento de cada campo do prontuário eletrônico - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 27/07/2022 17:41 | Atualizado 27/07/2022 17:43

Belford Roxo - O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), da Secretaria de Saúde de Belford Roxo, realizou nesta quarta-feira (27-07), uma reunião para falar sobre o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do Sistema e-SUS Atenção Primária de Saúde com as unidades que já o tem implantado. O encontro teve como objetivo alinhar o preenchimento de cada campo do prontuário eletrônico, pois o não preenchimento correto implica negativamente nos indicadores da Atenção Primária, com foco no pré-natal e exame citopatológico. O evento faz parte do projeto Capacitar para Humanizar.

De forma direta, o PEC do Sistema e-SUS Atenção Básica é um software onde todas as informações clínicas e administrativas do paciente ficam armazenadas no contexto das Unidades Básicas de Saúde, tendo como principal objetivo informatizar o fluxo do atendimento do cidadão realizado. Para a secretária executiva do Paismca, Cristiane Borges, a reunião se desenvolveu de forma muito proveitosa. “Conseguimos abordar todas as pautas que estavam previstas, com trocas de informações e curiosidades que os participantes tinham sobre o sistema e foi muito importante para a gente saber como estava acontecendo nas unidades”, explicou.

O PAISMCA tem a responsabilidade em gerir ações concernentes à saúde da mulher, criança, adolescente e idoso, planejando ações a serem executadas na ponta, provendo condições possíveis para que o serviço seja prestado e devidamente acessado pelo munícipe. Assim o Capacitar para Humanizar, considerando prioritariamente a importância de o agir do profissional da saúde ser um agir ético de cuidado, respeito, empatia e responsabilidade, sendo sempre um ser humano cuidando de outro ser humano.