Publicado 28/07/2022 20:22 | Atualizado 28/07/2022 20:25

Belford Roxo – A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Belford Roxo, em São Bernardo, promoveu uma Roda de Conversa, nesta segunda-feira (25 de julho), data em que é comemorado o. Na oportunidade, mulheres puderam ter voz, ser voz e dar voz a quem precisa.O evento foi feito, através de comissões da OAB, como a Comunicação, Divulgação e Eventos, OAB MULHER, Direitos Humanos e Comissão de Igualdade Racial. Todas tendo mulheres como presidente. A Roda contou com a participação de expoentes mulheres negras do Estado, tendo, advogadas, psicólogas, militantes da luta contra o racismo estrutural e de gênero, além de ter exposições de trabalhos artesanais de ONGs, como aA diretoria da OAB/RJ, juntamente com a Secretaria Adjunta da OAB/RJ, marcou presença no evento, junto com outras autoridades municipais. O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres foi representado pela Conselheira Eleita Leda Domingues.1) A violência contra mulher negra e seus aspectos psico-sociais;