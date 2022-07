Carmelita da Conceição utilizará os três mil reais do cartão Recomeçar para comprar um armários e outros utensílios - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 28/07/2022 17:55 | Atualizado 28/07/2022 17:59

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, começou nesta quinta-feira (28/07), na Escola Municipal Miguel Ângelo Leone, no bairro Xavantes, a distribuição dos Cartões Recomeçar. Os contemplados fizeram o cadastro nas ações "RJ para Todos", edição especial para as pessoas atingidas pelas chuvas e nos 13 Centros de Referência da Assistência Social (Cras). A consulta da lista para a retirada pode ser feita em qualquer Cras. Nesta sexta-feira (29/07), a equipe estará na Escola Municipal Herculano de Mattos, que fica na rua Baraúna, 352, Vila Medeiros.

O Cartão Recomeçar é uma iniciativa do Governo do Estado, que em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo veio para somar com as famílias afetadas pelas chuvas. A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, frisou que os interessados devem conferir a listagem dos contemplados no Cras mais próximo de sua casa e evitar filas. “O valor do cartão é de três mil reais podendo ser utilizados para a compra de materiais de construção em geral, mobiliário residencial e eletrodomésticos brancos. O prazo para a utilização é de 180 dias e o saldo é disponibilizado em 10 dias úteis com desbloqueio automático, podendo ser consultado em um terminal do Banco do Brasil. Não é permitido compras online, somente em lojas físicas”, explicou.

Documentos

Os documentos para serem apresentados na convocação são: RG, CPF, comprovante de residência (nome da pessoa ou no nome de algum componente do Cadúnico da pessoa) e folha resumo do CadÚnico.

Nesta sexta-feira, a distribuição dos cartões Recomeçar será na Escola Municipal Herculano de Matos Rafael Barreto / PMBR Moradora do bairro Farrula, Carmelita da Conceição, 59 anos, explicou que a marca da água que invadiu sua casa continua na parede. Ela perdeu tudo e viu no programa Recomeçar uma nova chance para seguir em frente. “Fui no Cras e na Defesa Civil para saber se fui contemplada. O atendimento foi muito tranquilo e me passaram todas as informações direitinho. Vou poder comprar meu armário que está por um fio, minhas roupas estão em bolsas ainda. Estou muito feliz por essa ajuda que o governo nos deu de recomeçar aos poucos”, disse Carmelita.

Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (21) 98080-9348.