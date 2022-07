Equipe do Restaurante do Povo começa a trabalhar cedo para preparar a comida - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/07/2022 17:12 | Atualizado 29/07/2022 17:19

Belford Roxo - “Antes de abrir minha barraquinha, já tomo café da manhã e começo meu dia feliz”. Assim como o comerciante Marcelino Braga, muitas pessoas já iniciam o dia com um café da manhã reforçado em Belford Roxo. De segunda a sexta-feira, o Restaurante do Povo serve refeições com buffet completo (frutas, saladas, sobremesa, guarnições, proteínas e sucos) das 11h às 15h, e um café da manhã das 6h às 9h. Nesta sexta-feira (30/07), o restaurante completou um mês de funcionamento e, ao todo, já foram servidos 44 mil almoços e 22 mil cafés da manhã, sendo 100 gratuidades por dia em cada.

O projeto é fruto de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Belford Roxo. O local tem aproximadamente 1.500 metros quadrados e fica na Avenida Floripes Rocha, 42, Centro (antigo prédio da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense – DHBF) e é composto por 360 lugares divididos em dois andares (5% para cadeirantes). O cardápio é variado, sendo feijoada, dobradinha e outros pratos típicos os que fazem mais sucesso.

O Restaurante do Povo serve almoço a R$ 1 e café a R$ 0,50 Rafael Barreto / PMBR Depois do café da manhã, seu Marcelino, 74 anos, já aguarda para a hora do almoço. Quase sempre o primeiro da fila, ele já tem essa rotina desde o primeiro dia de funcionamento do restaurante. “Lá da minha barraca eu já sinto o cheirinho de comida boa. Provei e nunca mais quis saber de outra coisa. Que comida boa! Balanceada e na medida certa com todos os nutrientes que precisamos. E o preço é bem acessível. Um real que está ajudando muitas famílias e pessoas que estão desempregadas que com apenas cinco reais no bolso, alimenta a família inteira e saem felizes. A cada dia está melhorando e eu gostando mais. Belford Roxo estava merecendo um empreendimento desse”, frisou Marcelino.

Grande família

A aposentada Edna Maria Gomes levou a neta Vitória da Silva para almoçar no Restaurante do Povo Rafael Barreto / PMBR O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), destacou que o Restaurante do Povo está ajudando muitas famílias a proporcionar uma refeição completa aos seus filhos por apenas um real. “Isso é um ato de amor com o povo. Somos uma grande família e o cuidado começa dentro de casa. E faz muita diferença no bolso de quem não tem muito. Dá gosto de ver o sorriso no rosto de cada um que sai satisfeito do restaurante. Seguimos trabalhando mais e mais para proporcionar sempre o melhor a todos”, garantiu Waguinho.

O público começa a chegar cedo para almoçar no Restaurante do Povo Rafael Barreto / PMBR

Ao lado da neta Vitória da Silva Cardoso, 7, a aposentada Edna Maria Gomes da Silva, 68, esteve na inauguração do espaço e gostou do sabor da comida que retornou mais vezes. “Eu moro no Largo da Baiana (Nova Aurora), mas vale a pena o trajeto para chegar aqui e almoçar por dois reais (ela e a neta). Além de ser muito organizado e limpo, o cheirinho é muito bom. O sabor e tempero são maravilhosos e vem bastante comida. E quando tem dobradinha então, adoro”, disse Edna.