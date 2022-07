O treinador de goleiros Dida com os goleiros do SE Belford Roxo - Divulgação

O treinador de goleiros Dida com os goleiros do SE Belford RoxoDivulgação

Publicado 29/07/2022 19:44 | Atualizado 29/07/2022 23:24

Belford Roxo – "Se querem guerra, teremos guerra'', disse o capitão do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Moysés Araújo. O Belzão entra em campo, neste domingo (31/07), às 14h45, contra o Atlético Carioca, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca da Série C. No jogo de ida, em Itaboraí, aconteceu empate de 0 a 0. Nova igualdade no placar, garante os belforroxenses na final da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), pela melhor campanha da primeira fase, e de quebra, o acesso à Série B2 do Estadual.

“Domingo vai ser o festão azul, vermelho e branco, na nossa casa, as torcidas estão acompanhando nossos treinos e mandando mensagens positivas em nossas redes sociais. Vamos partir para a guerra com a bola no pé, sem medo, pois fizemos a melhor campanha, mostrando o que temos de melhor, que é o futebol de Belford Roxo. Na casa do adversário não deixamos eles crescer, mesmo com a torcida deles e com o reforço do Bruno, ex-goleiro do Flamengo, não levaram vantagem. Aqui a marcação em cima deles vai ser pior, porque o campo é nosso, Deus está conosco, nossa torcida vai invadir o estádio e nossa diretoria tem confiança e acredita no nosso time. Estamos focados no objetivo que é a vitória”, disse o capitão do Belford Roxo, Moysés Araújo.



O presidente da torcida Ressacada, Bruno Passos (centro), após acompanhar o treino, desejou boa sorte a todos os jogadores e bateu um papo com o Capitão Moysés (E) e o volante David (D) Divulgação

Para o jogo de domingo, o técnico Diego Brandão pretende manter o mesmo time que jogou no último sábado (23/07), pois considerou a atuação excelente e nenhum atleta apresentou problema físico durante os treinos.

Os patrocinadores do time disponibilizaram ingresso para o jogo que pode ser retirado gratuitamente, no estádio Nélio Gomes, na Rua Umbelina Barcelos, s/n, bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, até o domingo (31/07).