O governador Cláudio Castro será recepcionado pelo prefeito Waguinho - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 29/07/2022 19:24 | Atualizado 29/07/2022 19:29

Belford Roxo - O governador Cláudio Castro (PL) visita Belford Roxo, neste sábado (30/07), às 9h30. Ele será recepcionado pelo prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil). Juntos, visitarão as obras da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor, além de diversas ruas do bairro.

A nova UPA do Bom Pastor terá consultórios médico, odontológico, farmácia, sala de eletro, sala vermelha, sala amarela, sala pediátrica e laboratório. A expectativa de atendimento gira em torno de mil pessoas por dia.

No sub-bairro Jardim Anápolis, no Bom Pastor, o prefeito e o governador, irão visitar diversas ruas que estão sendo contempladas com obras de infraestrutura feitas em parceria pelo Governo do Estado com a Prefeitura.