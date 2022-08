Belford Roxo

Convenção do União Brasil reúne mais de 15 mil pessoas no Rio de Janeiro

O evento contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL), do ex-governador Anthony Garotinho, do presidente estadual do União Brasil e prefeito de Belford Roxo, Waguinho, além de lideranças políticas de diversas regiões

Publicado 01/08/2022 18:12 | Atualizado há 1 dia