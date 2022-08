A normalização do sistema acontecerá de forma gradativa, após a conclusão do serviço, prevista para esta quinta-feira (04/08) - Divulgação

Publicado 03/08/2022 19:11 | Atualizado 03/08/2022 19:12

Belford Roxo - A Águas do Rio informou, nesta quarta-feira (03/08), que está trabalhando no reparo emergencial de uma adutora que abastece algumas regiões de Belford Roxo. Por conta disso, o fornecimento de água em parte do município está comprometido. A normalização do sistema acontecerá de forma gradativa, após a conclusão do serviço, prevista para esta quinta-feira (04/08).



As regiões afetadas são: Lote XV, Vale do Ipê, Parque Amorim e Wona.

A concessionária está disponível por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp. Serviços essenciais serão abastecidos por meio de caminhão-pipa.