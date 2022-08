O curso de Libras será online e terá duração de três meses. As vagas são limitadas - Divulgação

O curso de Libras será online e terá duração de três meses. As vagas são limitadasDivulgação

Publicado 05/08/2022 18:02 | Atualizado 05/08/2022 18:03

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) abre na próxima segunda-feira (08/08), das 15h às 17h, as inscrições para o Curso Básico de Libras (Língua Brasileira de Sinais) promovido pela Central Municipal de Intérpretes de Libras (Cemil). Serão duas turmas com 50 vagas cada.

O curso será a distância, porém, online e ao vivo, com duração total de três meses. As vagas são limitadas. As aulas começam no dia 15 de agosto, de 20h30 às 22h, sendo uma por semana e com duas horas de duração. Haverá ainda três encontros presenciais, em horário noturno para realização das avaliações.

No ato da inscrição – que será presencial na sede da Funbel – o interessado deve levar carteira de identidade e comprovante de residência. Será necessário também fornecer o número de um telefone. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2662-2393 ou pelo whatsapp: 2761-4264.

A Funbel fica na Rua Adélia Sarruff, 39, Areia Branca.