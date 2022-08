Nilópolis

Professor da Faetec/Nilópolis destaca que setor corporativo deve atuar sobre a Violência contra a Mulher

A proposta do professor Machado é que as empresas invistam em educação social junto aos seus colaboradores com campanhas para tentar colaborar com a extinção desta postura cultural agressora

Publicado 03/08/2022 23:44 | Atualizado há 2 dias