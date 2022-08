O projeto do Instituto Beija-Flor consiste na gestão e realização gratuita de mais de 70 atividades, cursos e oficinas direcionadas a qualidade de vida, cultura, saúde e o bem-estar da população - Divulgação

O projeto do Instituto Beija-Flor consiste na gestão e realização gratuita de mais de 70 atividades, cursos e oficinas direcionadas a qualidade de vida, cultura, saúde e o bem-estar da população Divulgação

Publicado 03/08/2022 23:27 | Atualizado 03/08/2022 23:28

Nilópolis – O Instituto Beija-Flor de Nilópolis está com vagas abertas para seus cursos acadêmicos. Para se inscrever, é necessário comparecer à secretaria do Instituto, na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, de segunda a quinta-feira, em horário comercial.

Os interessados precisam comparecer a sede do Instituto de segunda a quinta-feira em horário comercial Divulgação Os cursos, realizados em vários dias da semana, disponíveis são: Gestão e Produção Cultural; Gestão e Produção de Eventos; Captação de Recursos; RH 360º; Estética: Manicure e Pedicure, Designer de Sobrancelhas e Alongamento de Cílios.

O Instituto Beija-Flor

Os interessados precisam comparecer a sede do Instituto de segunda a quinta-feira em horário comercial Divulgação Criado em 2019, o projeto consiste na gestão e realização gratuita de mais de 70 atividades, cursos e oficinas direcionadas a qualidade de vida, cultura, saúde e o bem-estar da população de Nilópolis e arredores.