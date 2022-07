A reforma da Vila Olímpica oferecerá à população uma pista de caminhada renovada, troca da grama sintética do campo de futebol, reforma dos vestiários, entre outras melhorias - Divulgação / PMN

A reforma da Vila Olímpica oferecerá à população uma pista de caminhada renovada, troca da grama sintética do campo de futebol, reforma dos vestiários, entre outras melhoriasDivulgação / PMN

Publicado 31/07/2022 17:19 | Atualizado 31/07/2022 17:23

Nilópolis - Na última semana, o prefeito Abraãozinho (PL) realizou uma visita técnica em três pontos de Nilópolis, na encosta da rua Júlio Berkowitz, com Mena Barreto e Otaciano e na Carlos Alves de Oliveira, além da Vila Olímpica. As benfeitorias fazem parte do pacote "Dá-lhe Obras", realizado em parceria com o Governo do Estado.



A reforma da Vila Olímpica oferecerá à população uma pista de caminhada renovada, troca da grama sintética do campo de futebol, reforma dos vestiários, do ginásio, uma academia para a terceira idade, um novo playground, quadra de vôlei e quadra de tênis.

O prefeito Abraãozinho esteve nas vistorias nas obras de encostas na cidade Divulgação / PMN 81% da obra na encosta da rua Carlos Alves de Oliveira já foi executada e o prazo de entrega é para agosto deste ano. Enquanto que a contenção na rua Júlio Berkowitz, com Mena Barreto e Otaciano já está 90% efetuada, com entrega prevista para setembro de 2022.