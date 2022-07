Mazzim Mazamba, famoso compositor da G.R.E.S Beija-Flor Nilópolis, é a atração principal - Divulgação / PMN

Publicado 29/07/2022 17:42 | Atualizado 29/07/2022 17:43

Nilópolis - O último domingo (31/07) do mês será divertido no Parque Natural do Gericinó Farid Abrão, em Nilópolis. O motivo são as novidades do projeto Arte Na Natureza, que ocorrerá das 9h às 17h. Mazzim Mazamba, famoso compositor da G.R.E.S Beija-Flor Nilópolis, é a atração principal.

A novidade é que o Arte Na Natureza exibirá, pela primeira vez, documentários com histórias nilopolitanas. Show, roda de conversa, feirinha cultural e aulão de zumba também estão na programação para este comigo.

Confira abaixo os horários de cada atividade (31/07 - Domingo).

9h às 17h - feirinha cultural Arte na Natureza

10h - aulão de zumba com o professor Marquinhos

14h - exibição do documentário Dominguinhos, o xodó de Nilópolis, com Vino Cachorrão.

15h - exibição do documentário Mazzim Mazamba, Nilópolis O Berço do Samba na Baixada fluminense.

15h30 - roda de conversa com Mazzim Mazamba

16h - show com Mazzim Mazamba e banda.