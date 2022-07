Lavínia no colo da mãe Tamyris , após a vacinação em Nilópolis - Divulgação / PMN

Lavínia no colo da mãe Tamyris , após a vacinação em NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 28/07/2022 18:17 | Atualizado 28/07/2022 18:27

Nilópolis - A princesa Elza, Branca de Neve, torcedores de times e outros personagens deram ânimo às crianças de 3 anos de idade que compareceram ao Complexo de Saúde Dr. Jorge David, em Nilópolis, nesta quinta-feira (28/07), para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eles estavam vestidos como seus heróis, acompanhados de pais ou responsáveis e, depois de serem imunizados, muitos receberam o certificado de bravura com um sorriso nos lábios. Nesta sexta-feira (29/7), inicia a vacinação das crianças com 4 anos de idade.



A subsecretária municipal de Saúde, Priscila Garcia, afirmou que a procura está pequena por enquanto.

No caso da vacinação de crianças, os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade do pequeno com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação Divulgação / PMN

“Vim segurar a mãozinha dela e dizer que é rápido”, garantiu Maria, ao lado da mãe Bruna Monteiro, diretora de Estratégia de Saúde da Família na rede municipal. Ao tomar a vacina, Manuela até sorriu. O mesmo aconteceu com Lavínia, 3 anos, que abriu um sorrisão enquanto era imunizada junto da mãe, a atendente de lanchonete Tamyris Soares. Ambas foram aplaudidas pela equipe de enfermagem do Complexo.O comerciante Jefferson Reis, 35 anos, morador do Centro, já tomou as três doses e levou o filho Jefferson Jr, 4 anos, para ser imunizado. Muito tímido, o garoto estava na companhia também do irmão Peterson, 7 anos, já vacinado. “Peterson tomou a segunda dose ontem (quarta-feira) e o Jefferson será vacinado hoje”, explicou Jefferson, o pai.No caso da vacinação de crianças, os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade do pequeno com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.O Complexo de Saúde Dr. Jorge David fica na Rua Senador Fernando Mendes, 1316, perto do Clube Nilopolitano, no Centro.