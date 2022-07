As obras de revitalização do túnel estão sendo realizadas pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura - Divulgação / PMN

Nesse período do dia, a secretaria orienta a população a usar a passarela, próxima ao local. Depois do horário (7h às 17h), o local é liberado. Nilópolis - A Secretaria de Obras de Nilópolis informou, nesta quarta-feira (27/07), que o túnel do Centro, fica interditado, das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, para a realização de obras de revitalização da passagem que liga a Avenida Getúlio de Moura com a Rua Carmela Dutra , iniciadas na última sexta-feira (22/07).As obras estão sendo realizadas no túnel pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Nilópolis. O local vinha sofrendo com o processo de degradação, com paredes sujas e pichadas, além da falta de iluminação.Nesse período do dia, a secretaria orienta a população a usar a passarela, próxima ao local. Depois do horário (7h às 17h), o local é liberado.

