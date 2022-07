Os reparos no túnel de Nilópolis começaram nesta sexta-feira - Divulgação / PMN

Os reparos no túnel de Nilópolis começaram nesta sexta-feiraDivulgação / PMN

Publicado 22/07/2022 18:16 | Atualizado 22/07/2022 18:27

A falta de iluminação estava entre as principais reclamações dos nilopolitanos que passa pelo local Divulgação / PMN

Nilópolis – O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Nilópolis, iniciou na manhã desta sexta-feira (22/07), as obras de revitalização e reforma do túnel, no Centro, atendendo reclamações dos nilopolitanos, conforme matéria publicada no O Dia Cidades / Nilópolis, nesta quinta-feira (21/07) O túnel passa por debaixo da linha férrea, ligando as ruas Getúlio de Moura e Carmela Dutra. As principais reclamações dos moradores que precisam passar pelo local são, além de paredes sujas e pichadas, degradação e a falta de iluminação que contribuía para a insegurança, sujeitando os moradores a assaltos no túnel.