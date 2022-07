É importante ressaltar que os colaboradores não recebem pagamento em dinheiro, apenas com cartão de crédito e débito - Divulgação / Águas do Rio

Publicado 20/07/2022 20:30 | Atualizado 20/07/2022 20:30

Nilópolis - A Águas do Rio tem trabalhado para promover mais comodidade aos clientes e colocou colaboradores, devidamente uniformizados e identificados com o crachá da empresa, para atuarem facilitando o pagamento das faturas de água e esgoto utilizando máquinas de cartão de crédito e débito. Isso significa que, se desejar, no ato da leitura do hidrômetro, o morador já pode efetuar o pagamento.



“Além de já disponibilizar as opções para pagamentos via canais digitais e pela internet, nossos agentes comerciais agora estão habilitados e capacitados para também realizar esse serviço. A intenção é promover mais comodidade ao cliente, que agora pode contar com essa forma rápida, segura e sem sair de casa”, explica Tatiane Carreiro, coordenadora comercial da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.



É importante ressaltar que os colaboradores não recebem pagamento em dinheiro, apenas com cartão de crédito e débito. Outra opção é através dos meios digitais, pelo site www.aguasdorio.com.br ou aplicativo Águas App, disponível para celulares Android e IOS.



Para quem prefere o atendimento presencial, a empresa conta com lojas de atendimento em cada município de atuação, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Em Nilópolis, a loja comercial fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 475, no Centro.

Em caso de dúvidas, a concessionária está disponível através do 0800 195 0 195, que funciona por ligação ou WhatsApp.